شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف العامل والفلاح وذوى الإعاقة فى باب الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وفقا لمسودته التى وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعريف (الفلاح، العامل، الشباب، ذوى الإعاقة)، فى الباب الخاص بانتخاب المجالس المحلية، حيث سيكون لهذه الفئات نسب من مقاعد عضوية تلك المجالس.

وفى هذا الصدد نصت المادة 50 من مشروع القانون، على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية. الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.