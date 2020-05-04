ترامب: لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزًا "بحلول نهاية هذا العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "واثق" أن الولايات المتحدة سيكون لديها لقاحا مضادا لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري.
وقال ترامب في لقاء افتراضي مفتوح أجاب خلاله على أسئلة الناخبين، وبُثته شبكة فوكس نيوز، "اننا ندفع بقوة".
وقال "نحن واثقون جدا من أنه سيكون لدينا لقاح بحلول نهاية العام"، مضيفا "اعتقد أن العديد من الشركات باتت قريبة".
وقال مسؤولو الصحة العامة إن اللقاح قد يستغرق عاما على الأقل.
وقال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الصحة العامة الذي يتعامل مع تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي لشبكة سي إن إن الإخبارية إن اللقاح يمكن أن يكون جاهزًا بحلول يناير المقبل، لكنه حذر قائلا "لا يمكنني ضمان ذلك".
ونظمت إدارة ترامب مشروعًا لتسريع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا .
ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي توفي فيه أكثر من 67 ألفا و400 شخص بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
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