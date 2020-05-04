الكويت: القبض على عدد من العالقين المصريين في أحداث شغب

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ ):

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن الأجهزة الأمنية فضت شغب بعض العمال المصريين العالقين في مراكز الإيواء المخصصة لهم.

وأعلنت الإدارة العامة للإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه فور حدوث الشغب تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة، وتم ضبط عددًا من المتجمهرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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وأشارت الوزارة إلى أن ممثلون من سفارة مصر حضروا لإبلاغ العمال أن السفارة ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة إلى مصر هذا الأسبوع لجميع مخالفي الإقامة، وفق الإجراءات المتبعة.

وكان السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، أعلن في وقت سابق مساء الأحد أن رحلات نقل مخالفي قانون الإقامة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أصدر في 30 مارس الماضي، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).