الخارجية الكويتية تطالب سفير مصر لديها بتهدئة الجالية في مراكز الإيواء

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية الكويتية ستجتمع مع سفير جمهورية مصر العربية طارق القوني اليوم، لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ماحدث من فوضى أمس.
وأضافت المصادر لـ «القبس»، أن الخارجية ستطالب القوني بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات دون أي تاخير.
وشددت المصادر، على أن أمن البلاد خطأحمر، ولن يقبل بالمساس بالأمن ونشر الفوضى وستكون هناك إجراءات حاسمة في التصدي لكل من يحاول العبث في أمن البلاد وقوانينه.
وأوضحت المصادر، أن جميع من هم في مراكز الإيواء يحظون برعاية وخدمات كاملة ولم يتم التقصير في توفير كل ما يحتاجونه .
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