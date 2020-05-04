إجلاء المصريين المخالفين للإقامة بالكويت خلال أسبوع

ذكر بيان للإعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية ان الاجهزة الامنية المعنية قامت بفض الشغب والفوضى الذي قام بها عدد من الجالية المصرية الموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم مطالبين السلطات المصرية الاستجابة لطلب عودتهم الى بلادهم .
واضاف البيان انه فور حدوث الشغب والفوضي تدخل رجال الامن على الفور وتم السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما حضر ممثلون من سفارة جمهورية مصر العربية وابلغوا رعاياهم بأن السفارة سوف تبدأ السفارة بإعداد جداول رحلات العودة واجلائهمالى بلادهم هذا الاسبوع ولجميع مخالفي الاقامة وفق الاجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الاجلاء ، كما تقدمت السفارة المصرية باعتذار عما صدر من اعمال شغب داخل مواقع الايواء وانها سستخذ اجراءات جادة في حل هذه المشكلة. وأكدت إدارة الاعلام الامني ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.وتحث وزارة الداخلية جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون، مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين.
يذكر ان مراكز إيواء المخالفين المصريين قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تجمهرا كبيرا من المصريين المخالفين للإقامة في الكويت والمحتجزين في مراكز الإيواء منذ اكثر من ثلاثة أسابيع دون السماح لهم بالخروج الى خارج تلك المراكز . وكانت الكويت قد اعلنت عن مهلة لمخالفي الإقامة في الكويت من حميع الجنسيات انتهت بنهاية شهر ابريل الماضي على ان تتحمل الكويت بالكامل نفقات إعاشتهم وتذاكر الطيران وإسقاط كافة الغرامات المستحقة عليهم . وقد ناشد المصريون المخالفين بسرعة إجلاءهم من الكويت نظرا لأوضاعهم الانسانية التي تحملوها طوال تلك الفترة
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