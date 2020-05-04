ترامب: أمريكا ستملك مصل ضد فيروس كورونا في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي. بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح ترامب "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام". على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام". واشار أيضا إلى انه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر المقبل.

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