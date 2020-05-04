ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأضاف أن عدد الإصابات وصل إلى 97424، مع العلم أن إيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن المساجد المغلقة منذ منتصف مارس لاحتواء فيروس كورونا، ستفتح اعتباراً من غد الاثنين في 30% من المناطق.

وقال روحاني، في كلمة خلال اجتماع للجنة مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي: “قررنا اليوم فتح المساجد في 132 منطقة منخفضة الخطورة (على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد) اعتباراً من الغد، واستئناف صلوات الجمعة، مع احترام المعايير الصحية”. ويوجد في إيران 434 منطقة.

Advertisements

والمنطقة، أو المقاطعة (شهرستان بالفارسية)، تتفرع من المحافظة وفق التقسيم الإداري في إيران، حيث ثمة 434 مقاطعة ضمن 31 محافظة.

وقال روحاني إن “احترام التباعد الاجتماعي أهم من المشاركة في الصلاة الجماعية”.

ولم يوضح أي مقاطعات ستكون مشمولة بالقرار الجديد ولا عدد المساجد التي ستكون مخوّلة بفتح أبوابها الاثنين.