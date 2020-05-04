كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة، ويحمل المؤتمر عنوان "أمريكا معا: العودة إلى العمل".

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وتابع ترامب: "أريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر،وبادرت إلى إغلاق بلادنا رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا، وأزمة كورونا وحدتنا كجمهوريين وديمقراطيين".