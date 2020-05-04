شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خامس وزير في حكومة غينيا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث في تصريح صحفي، إن عدد أعضاء الحكومة المصابين بجائحة كوفيد 19 في غينيا بيساو ارتفع إلى خمسة وزراء بينهم رئيس الحكومة نونو غوميز نابيام.
يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد غرب الإفريقي حتى أمس الأحد بلغ 260 إصابة، بينها حالة وفاة، و19 حالة تماثلت للشفاء.
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