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البحرين تثمن جهود المملكة في تسهيل عودة مواطنيها

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أعرب الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، عن شكره البالغ وامتنانه العميق للمملكة قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية النبيلة والمشرفة تجاه مواطني مملكة البحرين الذين تواجدوا في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة في هذه الظروف الطارئة والصعبة التي تسبب بها اجتياح وباء ( كوفيد 19 ) لمعظم أنحاء العالم.

وقال: إن هذه المواقف طبيعية وعفوية وغير مستغربة من الشقيقة الكبرى التي تنشر مظلة الحب والإخاء والمساندة على علاقاتنا الوثيقة وتعاوننا المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار والعربي والإسلامي، وهذا كله يأتي ثمرة للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظهما الله ورعاهما -، وبمتابعة وثيقة من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين - حفظهم الله جميعا -.

وثمن السفير جهود وزارات الخارجية والداخلية والصحة في المملكة في تسهيل عودة أعداد كبيرة من أبناء البحرين الذين عادوا إلى وطنهم عبر المنافذ الحدودية البرية وما أبدته من تعاون أخوي وثيق مع السفارة البحرينية في الرياض خلال الأسابيع الماضية وفي ظل أزمة كورونا الراهنة.

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