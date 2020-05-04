شكرا لقرائتكم خبر عن 174 إصابة بكورونا ترفع حصيلة المغرب إلى 4903 والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، أنها سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4903. وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضا حالة وفاة واحدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة في المغرب منذ بدء تفشي الجائحة إلى 174. وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية إن نسبة التعافي تستمر في الارتفاع إذ بلغت نحو 29.3 في المائة. وأضاف أن نسبة الوفيات تواصل التراجع إلى نحو 3.5 في المائة.

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