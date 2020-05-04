شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتأهب لتنفيذ انقلاب جيوسياسي ضد مصالح أمريكا واليابان في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

توقعت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن تسعى الصين إلى استخدام الغموض المحيط باختفاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في تنفيذ انقلاب جيوسياسي في آسيا لصالحها.

وبحسب مقال لـ «مايكل أوسلين»، الزميل في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تنتهجها الصين التي لا يمكن أن تكون أبدًا في صالح الولايات المتحدة أو اليابان.

وأردف الكاتب يقول: «قد تكون التقارير حول وفاة ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون أو عجزه الدائم مبالغًا فيها إلى حد كبير، لكن سر مكان وجوده وحالته يجبران العالم على التفكير في شكل أزمة الخلافة في بيونغ يانغ».

وأشار إلى أنه رغم أن نظام عائلة كيم غير قابل للجدل، إلا أن كل ما يحدث للزعيم يثير حالة من عدم اليقين بشأن نقل السلطة دون وجود وريث واضح في الأفق.

ولفت إلى أنه إذا واجهت الفصائل صراعًا داخليًا فسوف يكون شرسًا بشكل مؤكد، وستقع حرب أهلية لا يمكن تصورها.

وتابع: «مع احتمال وقوع مواقع الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية في أيدي مَن يتصرف بسرعة أكبر، يمكن أن تواجه آسيا أزمة نووية غير مسبوقة».

ميزان القوى

وأشار الكاتب إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلًا عما إذا كان أي ضعف في نظام كيم يمكن أن يدفع الصين إلى محاولة فرض سيطرتها على بيونغ يانغ.

وأردف بقوله: «إذا كانت الأزمة تساوي الفرص، فمن الحكمة فقط النظر في الكيفية التي قد ينظر بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اتخاذ خطوة جريئة لإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي. من شأن تدخل بكين الناجح أن يغير بشكل دائم الخريطة الجيوسياسية لشرق آسيا، ويعزل اليابان ويحد من قوة الولايات المتحدة في المنطقة».

ولفت إلى أن أزمة كيم الصحية الواضحة تقدم لبكين أول فرصة حقيقية منذ عقود لإحكام قبضتها على بيونغ يانغ.

وتابع يقول: «حتى لو ظهر كيم مجددًا غدًا، فإن الشكوك حول صحته وتماسك النظام ستجعل بالتأكيد الحزب الشيوعي الصيني يفكر فيما إذا كان الوقت مناسبًا للتحرك».

وأضاف: «كان لدى كيم علاقة متوترة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تردد أنه رفض عدة طلبات للاجتماع بـ «كيم» حتى القبول بذلك في مارس 2018، قبل بضعة أشهر من قمته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

ربط كوريا

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وأوضح أن فرصة ربط كوريا الشمالية بإحكام أكثر مع الصين والحفاظ عليها كدولة عازلة تواجه حلفاء الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان ستكون هدية جيوسياسية لـ «شي».

ومضى يقول: «إن استعادة النفوذ الذي خسرته بكين في بيونغ يانغ بإعدام عم كيم القوي المؤيد لبكين، جانغ سونغ تايك، ستكون سببًا آخر لاتخاذ خطوة. علاوة على ذلك، فإن اليسار السياسي لكوريا الجنوبية صعد بعد الانتصارات في الانتخابات التشريعية هذا الشهر، حيث عمّق الرئيس مون جاي إن علاقات بلاده مع بكين. باختصار، الاتجاهات أكثر ملاءمة للتوسع الدراماتيكي للقوة الصينية في شبه الجزيرة الكورية».

وتابع يقول: «إن فرض السيطرة السياسية من خلال القوة الاقتصادية هو أحد طرق بكين. والطريق الآخر الأكثر صعوبة هو الانتقال الفعلي إلى كوريا الشمالية. في عالم منشغل بجائحة فيروس كورونا، قد تقوم بكين بمقامرة جريئة للتدخل في كوريا الشمالية باسم السلام والنظام، بزعم منع انهيار الحكومة هناك أو وقوع أزمة إنسانية».

القوة النووية

وأضاف: «إن تأمين المواقع النووية والصاروخية، ظاهريًا لضمان الاستقرار، سيعزز سيطرة بكين على نظام كيم كدولة عميلة مرنة، ولو برئاسة أخت كيم».

وتابع يقول: «إن الآثار الجيوسياسية لسيطرة بكين على كوريا الشمالية ستكون هائلة. نظرًا لاحتمال وجود وحدات بحرية وجوية صينية في كوريا الشمالية، فإن القوات الصينية والأمريكية ستواجه بعضها البعض عبر المنطقة المنزوعة السلاح. وهذا سيجعل تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية أكثر صعوبة».

وأردف: «مع كل من الضغط والإغراءات من بكين، يمكن أن تقرر سيول الانضمام إلى الصين. بالنظر إلى ميول رئيس كوريا الجنوبية «مون جاي إن» وعداء المستوطن لأمريكا في كوريا الجنوبية، يجب ألا يكون ذلك غير متصور».

وتابع بقوله: «يمكن لبكين تحييد أي معارضة في سيول لخفض أو قطع العلاقات مع واشنطن من خلال الوعد بمساعدة سيول على فرض سيطرتها على «ليانكورت روكس»، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية وتشير إليها باسم «دوكدو»، والتي تطالب بها اليابان أيضًا والتي تشير إليها باسم «تاكيشيما».

وأضاف: «بذلك ستتمكن البحرية الصينية من الوصول إلى مضيق كوريا الإستراتيجي، الذي يربط بحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي، مما يساعد بكين على السيطرة على المياه الداخلية الحيوية لآسيا».

عزل اليابان

وأضاف: «هذا بدوره سيجعل اليابان معزولة في شمال شرق آسيا، وتواجه شبه جزيرة كورية تسيطر عليها الصين، ولا خيار أمامها سوى زيادة ميزانيتها العسكرية بشكل كبير، وقد يشمل ذلك الخيار النووي. كما ستضع طوكيو ضغوطًا هائلة على واشنطن للحفاظ على قدرة عسكرية موثوقة في المنطقة».

وتابع بالقول: «مع اقتراب القوات البحرية والبحرية الأمريكية والصينية إلى حد كبير من بعضها البعض، فإن احتمال وقوع حادث أو سوء تقدير يؤدي إلى مواجهة مسلحة سيزداد بشكل كبير. على واشنطن إما أن تقبل مخاطر أكبر بكثير أو أن تقرر تقليص وجودها. ستنمو الدعوات في الداخل للحد من التوترات مع بكين، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة من خلال تبنّي ما يسمى بإستراتيجية التوازن الخارجية، والتي ستحافظ على الاستعداد لكنها ستسحب القوات الأمريكية من المنطقة».

واختتم بقوله: «إذا حدثت أزمة خلافة في بيونغ يانغ، فستكون الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة محدودة، لكن واشنطن ستحتاج مع ذلك إلى خطة لمواجهة أي تحركات محتملة من جانب الصين إلى كوريا الشمالية».