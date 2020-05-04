شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تمول المرتزقة في ليبيا لحماية قواعد أردوغان العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

في فضيحة جديدة تؤكد استمرار النظام القطري في دعم وتمويل الإرهاب في ليبيا، كشف أحد مرتزقة ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج المدعومة من نظام الرئيس التركي أردوغان عن أن ضباطًا قطريين التقوا بهم في مدنية مصراتة، وقدموا لهم عقودًا مدتها من 3 إلى 6 أشهر وبراتب 2000 دولار شهريًا بخلاف 300 دولار كمصروف للأسرة في مقابل حراسة القواعد العسكرية التركية في ليبيا، والقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وظهر المرتزق محمود جسمي المرغني في مقطع مصور نشرته الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالقوات المسلحة الليبية، ليل السبت، وكشف في اعترافاته بعد القبض عليه في إحدى جبهات القتال إنه سوري الجنسية ويتبع لما سمّاه «جيش النخبة التركي».

وأوضح أنه ونحو 100 من زملائه نقلوا من قرية «حواركلس» التابعة لمحافظة حلب السورية إلى «غازي عنتاب» ثم إلى إسطنبول في تركيا وبعدها إلى مطار مصراتة، ومنها إلى جبهات القتال في العاصمة طرابلس، وكان على متن الطائرة التي أقلتهم أسلحة وقذائف، بينما الأسلحة الثقيلة نقلت عبر البوارج التركية.

وأضاف المرغني: بمجرد نزولنا في مطار مصراتة، استقبلنا 5 أشخاص من المخابرات القطرية، والليبيون قالوا لنا إنهم اشترونا كعبيد، وأنه لن يخرج أحد على قيد الحياة من ليبيا.

وكشف عن أنه يتم نقل جثث القتلى في صفوف المرتزقة في طرابلس ومصراتة بالطيران إلى إسطنبول، ثم إلى غازي عنتاب، وبعد ذلك لأهاليهم في سوريا، وأن جثثًا كثيرة لم تسلّم لذويها.

خسائر كبيرة

يُذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خسائر بشرية جديدة في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرًا إلى مقتل 26 من «مرتزقة أردوغان» خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

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وأوضح أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا بلغ 249 مرتزقًا وينتمون لفصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه»، ووفقًا لمصادر المرصد فإنهم قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

يأتي هذا فيما يستمر نقل «المرتزقة» إلى ليبيا عبر وصول دفعات جديدة واستعداد أخرى لنقلها من تركيا، وكان المرصد السوي أعلن أن نحو 7400 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية تقاتل الجيش الليبي.

إجهاض أزمة

أجهض رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مؤامرة لشق الصف الليبي بالتأكيد على دور الجيش الوطني الليبي في استعادة أمن واستقرار البلاد.

وسعت ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية للترويج على وجود خلاف بين رئيس البرلمان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على خلفية طرح كل منهما مبادرة لتوحيد الصفوف ولمّ الشمل.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم التي وصفها بالمفضوحة بحق ليبيا، محذرًا في بيان صدر عنه مساء السبت، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، من تصاعد وتيرة المؤامرات الخارجية على ليبيا والمحاولات العلنية لتدويل الصراع وتحويل البلاد إلى ساحة للحرب؛ بهدف إعاقة الجيش الوطني عن إكمال مهامه في تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة، وتحويلها إلى مستنقع للإرهابيين والمرتزقة وإغراقها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم يضمّن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولم يمنح حكومة الوفاق الثقة، وطعن فيما تدعيه من شرعية، وتصدى للإجراءات الخاطئة التي اتخذتها والاتفاقيات المخزية التي وقّعتها والتي تنال من كرامة الليبيين وسيادتهم بالمخالفة للإعلان الدستوري والقانون وبنود اتفاق الصخيرات.