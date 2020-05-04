شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة قادرة على منع انهيار فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية، إن الأمم المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على منع فنزويلا من الانهيار.

وبحسب مقال لـ «جو كلارك»، رئيس وزراء كندا السابق، و«لويد أكسوورثي» وزير خارجية كندا السابق، و«ريكاردو لونا»، وزير خارجية بيرو السابق، و«كيث ماينز»، المدير السابق لشؤون الأنديز والفنزويليين في وزارة الخارجية الأمريكية، و«توماس ر. بيكرينغ»، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة وروسيا، انتقلت الأزمة في فنزويلا من مأساة داخلية إلى تهديد للسلم والأمن الإقليميين، مع تزايد الانهيار السياسي وتزايد العدوى بفيروس كورونا والفوضى في سوق الوقود الداخلي.

وتابع المقال: «إن المحاصرين بالجوع هم الضحايا. البلاد في طريقها لتصبح أول دولة فاشلة في الأمريكتين».

وأضاف: «فشلت المفاوضات حتى الآن. إن التغيير الجوهري في الإستراتيجية هو وحده القادر على التعامل مع الأزمة. وعلى الأمم المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في تشكيل هدنة سياسية إنسانية للقيام بجهود إغاثة ضخمة، أثناء التفاوض على شروط انتخابات نزيهة».

وأردف: «من الناحية الدستورية مطلوب من فنزويلا إجراء انتخابات الجمعية الوطنية هذا العام. لكن يجب إجراء انتخابات رئاسية لتحقيق تقدم. إن الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة التي لديها الحياد والموارد والقدرة على تنفيذ تلك الإستراتيجية».

وبحسب المقال، فإن النداء العالمي الذي وجّهه الأمين العام للأطراف المتحاربة بتنحية الثقة والعداء من ناحية والمساعدة في إنشاء ممرات للمساعدة في إنقاذ الأرواح أثناء فتح نوافذ ثمينة للدبلوماسية ينطبق بشكل كبير على فنزويلا.

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وأضاف: «يجب معالجة الجوع، والانهيار الاقتصادي، والاقتتال السياسي، والمرض، وتدفق اللاجئين».

ولفت المقال إلى أن الأزمة في طريق مسدود بين خوان غوايدو، المعترف به كرئيس مؤقت من قبل 59 دولة، ونيكولاس مادورو، الذي يحتفظ بالسيطرة على حكومة البلاد والأجهزة الأمنية.

وتابع: «التوصل إلى هدنة إنسانية فورية برعاية الأمم المتحدة في الصراع السياسي سيفتح ممرا لتوزيع الغذاء والدواء».

ولفت المقال إلى أن العائق الأساسي أمام الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة هو الفيتو المحتمل في مجلس الأمن من قبل روسيا أو الصين.

وأردف يقول: «لا تربح الدولتان أي شيء من خلال الصراع المستمر. لديهما فرصة لتعزيز مكانتهما في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى من خلال دعم الأمم المتحدة في هذا الدور الحاسم. إن احتمال حدوث حالات وفاة على نطاق واسع بسبب كورونا يمنح الصين الفرصة لمواصلة أن تكون رائدة عالمية في منع انتشار المرض».

واختتم المقال بالقول: «إن الأمين العام والدول الرئيسية الأعضاء في الأمم المتحدة هي الجهات الفاعلة الأكثر قدرة على إنهاء هذه الأزمة المعقدة في وقت مبكر والتغلب على ثلاثية الجوع والمرض والإجرام».