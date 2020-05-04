شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 144 إرهابيا في مداهمات بسيناء والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي إن القوات الجوية دمرت 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي، وتفجير 630 عبوة ناسفة، واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق، وضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. وأشار إلى استشهاد وإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وعناصر إرهابية أثناء استهداف وكر لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
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