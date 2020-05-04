شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقبل» يرفض اجتماع بعبدا ويتهم الرئيس عون بخرق الدستور والان نبدء بالتفاصيل

تصاعدت في الأيام الماضية الأصوات المعترضة على قانونية ودستورية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية، بالإضافة إلى الاعتراض على أساس الخطة الاقتصادية والتي أقرت على عجل ومن دون استشارة أحد من الكتل. وفي حين ينقل عن النائب السابق سليمان فرنجية اعتذاره عن الحضور الأربعاء، أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية وهي أول كتلة تعلن رسمياً اعتذراها.

وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء في القصر الجمهوري بدعوة من رئيس الجمهورية والمخصص لعرض البرنامج الحكومي الاقتصادي.

وقالت الكتلة في بيانها: إن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي، ولفتت الانتباه إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني. ولفتت إلى أنها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، ضمن الأطر التي تسهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة.

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كما اعتذر الرئيس نجيب ميقاتي عن الحضور لارتباطه بموعد سابق، إلا أن النائب نقولا نحاس سيمثّل كتلة «الوسط المستقل» في اجتماع بعبدا.

وفي سياق منفصل، انطلقت عشرات السيارات أمس، من بيروت إلى مدينة طرابلس وذلك دعماً للمحتجين وللمشاركة في الاحتجاجات التي ستحصل اليوم في عاصمة الشمال، تنديدا بالوضع المتردّي الذي وصلت إليه البلاد.

وفي عكار ولليوم السادس على التوالي لم يستكن ثوار الجوع وحراك 17 تشرين الأول وغير آبهين ببطش السلطة و«الكورونا»، ونزلوا ليل السبت إلى الشارع بالمئات من عكار إلى طرابلس فالنبطية وحاصبيا للمطالبة بوضع حد للغلاء والفساد واسترجاع أموال الشعب وإسقاط الحكومة وحكم المصرف. وقطع ناشطو الحراك الشعبي في خيمة اعتصام حلبا، طريق عام حلبا، مقابل «فرنسبنك»، بالعوائق الحديدية والبلاستيكية. وأصدروا بيانا ذكروا فيه أنهم قطعوا الطريق «احتجاجا على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي»، واعتراضا على «القمع الدموي»، مطالبين «بالافراج عن جميع الثوار المعتقلين».