شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تحذر من فقدان ملايين الوظائف والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد وزير المالية في جنوب أفريقيا تيتو مبويني- في مؤتمر وزاري مشترك مع مدير الخزانة العام دوندو موجاجاني، أن الإغلاق أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن بعض الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف سيتم بيعها.
يذكر أنه تم تخفيف قيود الإغلاق في جنوب أفريقيا ومن المتوقع عودة أكثر من مليون شخص إلى العمل بما في ذلك في قطاعي التصنيع والبناء.
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