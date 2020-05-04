135 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:06 صباحًا, 4 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجلت فرنسا 135 وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24895 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها عن تراجع طفيف في وحدات العناية المركزة ومغادرة ثمانية مصابين بالفيروس.

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