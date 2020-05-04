الأمن العراقي يصد محاولة تسلل لـ"داعش" دخول كربلاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت القوات الأمنية في العراق، اليوم الإثنين، محاولة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لدخول محافظة كربلاء من جهة جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
وذكرت مصادر أمنية أن القوات تمكنت من صد الهجوم وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أجبر عناصر "داعش" على الانسحاب حيث أسفرت المحاولة عن مقتل اثنين من عناصر "داعش" وإصابة اثنين من قوات الأمن بجروح.
وذكرت المصادر أن قيادة عمليات الفرات الأوسط عززت المنطقة المحاذية لكربلاء بعدد من الأفواج القتالية للتأهب لأي طارئ.
وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى خلال الساعات الماضية.
والسبت شن داعش سلسلة هجمات بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق أسفرت عن سقوط 26 قتيلا على الأقل.
وبلغت الحصيلة النهائية للهجمات التي شهدتها المحافظة الواقعة شمال بغداد 19 قتيلا، في ناحية "دجلة" 20 كم جنوبي تكريت، بالإضافة إلى 7 قتلى من الشرطة الاتحادية في منطقتي تل الذهب جنوب شرقي قضاء بلد، ومطيبيجة 30 كم شرقي سامراء، وسقوط نحو 13جريحاً في الهجمات التي استمرت المناوشات فيها حتى الصباح.
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