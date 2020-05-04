للمرة الأولى منذ 30 عاما.. إيران تلغي فعاليات "يوم القدس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

أعلن الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية عبر مسؤول ما يسمى لجنة "الانتفاضة والقدس"، رمضان شريف، عن إلغاء فعاليات ما يسمى بيوم القدس العالمي في إيران وفلسطين والذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام.



الإعلان جاء وفق وكالة فارس الإيرانية، التي نقلت النبأ بسبب جائحة كورونا وفقا لتصريحات شريف.

وقالت مصدر فلسطيني في قطاع غزة لـ"إرم نيوز"، إن إيران قلصت الكثير من نشاطاتها المرتبطة بفلسطين خلال الفترة الماضية بل إنها ألغت عددا كبيرا من هذه النشاطات والتي تنفذها من خلال الفصائل التابعة لها في غزة .

Advertisements

ووفقا للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الحرس الثوري أبلغ عدداً من الفصائل الفلسطينية في غزة أن إيران لن ترسل أي أموال خلال الفترة الحالية بسبب الضائقة المالية التي تمر بها ايران بسبب استمرار العقوبات الاقتصادي التي تواجهها .

وبحسب المصدر ،فإن قرار وقف مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام لم يرتبط بجائحة كورونا بل إنه يأتي في إطار مسار جديد لتعامل إيران مع الملف الفلسطيني يتم من خلاله تقليص النشاط للحد الأدنى، ما يراه مراقبون محاولة لاستجداء موقف أمريكي مخفف من استمرار العقوبات على طهران والتي باتت تشل الحياة الاقتصادية في ايران بشكل كامل بل إنها أثرت كثيرا على التمدد الإيراني في المنطقة وتمويل تكاليف هذا التمدد.

ويعتبر يوم القدس العالمي من أهم الادبيات التي لطالما كان يتمسك بها النظام الإيراني بل إنه كان يعطيه أهمية خاصة في محاولة لإظهار وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كورقة رابحة تكسب النظام الإيراني تعاطفا شعبيا في العالمين العربي والإسلامي.

الجدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية رفضت التعليق على قرار إلغاء فعاليات يوم القدس بشكل رسمي على الرغم من استغرابها من السياسة الإيرانية الجديدة تجاه الملف الفلسطيني.