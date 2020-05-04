شركات الطيران الأمريكية تلزم الركاب بارتداء "الكمامات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن شركات الطيران الأمريكية ستلزم ركابها بارتداء أقنعة الوجه، حيث يستمر انتشار فيروس كورونا الذى يسبب مرض كوفيد-19، فمنذ أن بدأ الوباء في أواخر العام الماضي، تم تشخيص أكثر من 3.4 مليون شخص بمرض كوفيد-19، ونجا 1.3 مليون شخص من المرض، وتوفي 244122، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



وأوضحت المجلة أن معظم الولايات تتبع إرشاداتها وفقًا لتوصيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي نصحت الشهر الماضي أفراد الجمهور بارتداء قناع وجه من القماش في المواقف التي يصعب فيها إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، مثل السوبر ماركت.

الخطوط الجوية الأمريكية اعتبارًا من 11 مايو، سيُطلب من جميع الركاب ارتداء غطاء للوجه أو الكمامة أثناء وجودهم على متن طائرات الخطوط الجوية الأمريكية، وفقًا لبيان صدر الأسبوع الماضي.

أعلنت الشركة سابقًا أن المضيفات سيطلب منهم ارتداء أغطية الوجه على كل خط رئيسي ورحلة إقليمية اعتبارًا من 1 مايو، وسيتم منح العملاء مناديل مطهرة وأغطية للوجه.

خطوط ألاسكا الجوية وقالت شركة طيران ألاسكا في بيان صحفي إن العملاء سيحتاجون إلى ارتداء قناع للوجه حتى 11 مايو. سوف يرتديها موظفو شركة ألاسكا إيرلاينز وشركة الطيران الشقيقة هورايزون إير اعتبارًا من 4 مايو.

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وقالت شركة ألاسكا إيرلاينز في بيان: "يُتوقع من الضيوف إحضار قناعهم الخاص وسيُطلب منهم ارتدائه في جميع أنحاء المطار وخلال الرحلة".

"ستتوفر مستلزمات إضافية لأي شخص ينسى قناع الوجه. ستتم مشاركة تفاصيل محددة حول متطلبات قناع الوجه مع الضيوف في وقت لاحق من الأسبوع المقبل وفي اتصالات ما قبل الرحلة قبل تاريخ سفرهم. سيتم إعادة تقييم السياسة المؤقتة بشكل دوري كإرشاد يتطور ".

Allegiant Air لا يُطلب من الركاب والطاقم ولكن يتم تشجيعهم على ارتداء الأقنعة. وصرح متحدث باسم الشركة بأن الركاب سيحصلون على أقنعة ومناديل يدوية وقفازات.

دلتا تطلب الشركة من العملاء والموظفين ارتداء قناع للوجه أو تغطية ابتداءً من 4 مايو، وفقًا لبيان. قدمت الشركة سابقًا قواعد تتطلب من الموظفين الذين لا يستطيعون الحفاظ على مسافة ستة أقدام بينهم وبين العملاء استخدام الأقنعة.

تطلب الشركة من العملاء إحضار أغطية الوجه الخاصة بهم ، لكنها تقول إنها ستوفر أيضًا أقنعة لأولئك الذين يحتاجون إليها.

يجب أن يكون لدى الركاب أغطية من ردهة تسجيل الوصول إلى مناطق بوابة الصعود ولمدة الرحلة إلا عندما يتم تقديم وجبات الطعام. يجب أيضًا ارتداؤها في مناطق مثل Delta Sky Clubs.