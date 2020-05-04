الأردن تفتح القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 قررت الحكومة الأردنية ، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الانتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%، باستثناء، صالات المطاعم والمقاهى ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

Advertisements كما قررت وفقا لوكالة الأنباء الأردنية السماح لوسائل النقل العام بالعمل فى كافة محافظات البلاد بسعة 50%، أضافة للسماح بتنقل المواطنين الأردنيين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردى والزوجي. كما قررت السماح للمطاعم ومحال الحلويات حتى الساعة السادسة بنظام المناولة وحتى الثامنة بخدمات التوصيل وإلغاء الالزام بفحص كورونا، وسمحت الحكومة الأردنية للمخابز ببيع الحلويات، شريطة أن تكون مغلفة ومعدة مسبقاً.

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