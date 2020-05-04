السودان تُعلن إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

أعلن مجلس السيادة السودانى، أن المهندس هاشم أبنعوف وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية، أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية جيدة.



وقال مجلس السيادة السوداني، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن المهندس هاشم إبنعوف وضع نفسه فى العزل منذ الأسبوع الماضى بعد أن ثبت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذى جاءت نتيجته إيجابية.

وأضاف أن أبنعوف التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو فى حالة صحية جيدة، ويواصل عمله فى الوزارة، وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط الإلكترونية، وتمنت الحكومة السودانية له عاجل الشفاء، ولكل المصابين بفيروس كورونا فى السودان والعالم.