السعودية توضح حقيقة تفشي كورونا داخل مولات في جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

هددت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة عدد من عمال المراكز التجارية في مدينة جدة، بفيروس كورونا المستجد، بتوقف عمل تلك المولات من خلال مقاطعة المتسوقين لها، قبل أن يصدر نفي رسمي لتلك الشائعة ويؤكد عدم صحتها.



وبدأت مولات المدينة السعودية الساحلية المكتظة بالسكان، باستقبال زوارها منذ، يوم الأربعاء الماضي، بعد أسابيع من الإغلاق الذي ترافق مع حظر تجول لمنع انتشار كورونا، لكن وفق ساعات محدودة وشروط تتعلق بالنظافة والتعقيم، والتباعد بين المتسوقين.

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لكن عودة الحياة لتلك المراكز التجارية في واحدة من مدن المملكة الرئيسة، كانت ستتوقف مجددًا بعد أن انتشرت شائعات عن إصابة عدد من العاملين فيها بالفيروس سريع العدوى، قبل أن تتدخل صحة جدة، وتنفي تلك الشائعة.

ودعت صحة جدة سكان المدينة المطلة على البحر الأحمر، وتستضيف عددًا كبيرًا من الوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، إلى"أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات" بحسب تغريدة لها على تويتر.

وتكافح السعودية لمنع انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات حول كورونا، بينما تم خلال الأسابيع الماضية ضبط عدد كبير من الأشخاص المتورطين بنشر شائعات أو مخالفة إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس، مثل حظر التجول.

وسجلت السعودية التي يعيش فيها قرابة 33 مليون نسمة، أكثر من 12 مليون منهم وافدون أجانب، قرابة 25 ألف إصابة بالمرض لحد الآن، غالبيتهم من الوافدين.