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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات تركية تهدد مروحية وزير الدفاع اليونانى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
نددت اليونان بما اعتبرته مضايقة مارستها مقاتلات تركية بحق مروحية يستقلها وزير دفاعها وقائد جيشها فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجه.
وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية، وفقا لقناة "سكاي نيوز"، أن الحادث وقع بعد أن اعترضت المقاتلات اليونانية المقاتلات التركية في مناورات مألوفة، ولكنها خطيرة من قبل حليفين في حلف شمال الأطلسي.
بدورها قالت وسائل إعلام يونانية إن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 3500 قدم بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.
وكان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارتهما لقواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.
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