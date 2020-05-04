العمل الخيري سلاح بريطانيا بمواجهة كورونا

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نصر المجالي: مع جائحة (كورونا) التي رمت بظلال ثقيلة على عمل كل الدول والمؤسسات في العالم وباتت تهدد الاقتصاد وتعطل كل مناحي الحياة، فإن بريطانيا ليست استثناء من القاعدة، حيث بدأ وضع الخطط الحثيثة في مهمة إنقاذ كبرى لمواجهة آثار وتداعيات الفيروس الذي شلّ كل شيء.

ويقف العمل التطوعي الخيري الاجتماعي كرافد مهم في المملكة المتحدة للاقتصاد، حيث تنفق الجمعيات الخيرية وهي جزء رئيسي من هذا أكثر من 40 مليار جنيه استرليني سنويًا، وهي توظّف نحو 827000 شخص.

كما تساهم المؤسسات الخيرية بأكثر من 12 مليار جنيه استرليني في السنة في اقتصاد المملكة المتحدة - مثل القطاع الزراعي.

عدد الجمعيات

وهناك نحو 166,000 جمعية ومؤسسة تطوعية في بريطانيا بميزانية تقدر بحوالي 43 مليار جنيه استرليني وممتلكات وأصول بنحو 105 مليارات جنيه.

وهذه موزعة النحو التالي:

132000 في إنكلترا

7000 في ويلز

19000 في اسكتلندا

4000 في أيرلندا الشمالية

وهناك أيضًا حوالي 20000 منظمة لها حالة خيرية، ولكن لا يُنظر إليها عادةً على أنها مؤسسات خيرية، مثل الكنائس أو المدارس العامة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية ، تم تسجيل حوالي 5000 جمعية خيرية جديدة كل عام، بينما هناك عدد مماثل يغلق أو يدمج كل عام.

وكما هو الحال مع الشركات، هناك عدد أقل من المؤسسات الخيرية الكبيرة جدًا، والكثير من المؤسسات الصغيرة. حيث حوالي نصف جميع المؤسسات الخيرية لديها دخل أقل من 10000 جنيه إسترليني في السنة. وأكثر من 80 ٪ من جميع المؤسسات الخيرية لديها دخل أقل من 100،000 جنيه إسترليني.

جمع المال

بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه يمكن للعديد من المؤسسات الخيرية أن تصنع الفرق الذي تفعله فقط بفضل التبرعات، سواء كان ذلك من خلال وضع الأموال في صندوق لجمع التبرعات، أو إنشاء خصم مباشر، أو ترك هدية في وصية ما لشخص ما.

وبالإضافة إلى جمع الأموال من الجمهور، تحصل المؤسسات الخيرية أيضًا على المال بعدة طرق أخرى. ويختلف مبلغ المال الذي يتم الحصول عليه من أماكن مختلفة بين المؤسسات الخيرية.

وفي السنوات الأخيرة، حاولت العديد من المؤسسات الخيرية كسب نسبة أكبر من دخلها من الأنشطة التجارية التي أنشأتها. وتساعد هذه الأموال في جعل التبرعات التي يحصلون عليها من الجمهور تذهب إلى أبعد من ذلك وتساعد المؤسسة الخيرية على أن تكون مستدامة على المدى الطويل، حتى إذا انخفض جمع الأموال أو الأموال من مصادر أخرى.

إنفاق المال

وتحاول المؤسسات الخيرية دائمًا إنفاق الأموال بأكبر قدر ممكن من الدقة حتى تتمكن من إحداث أكبر فرق ممكن من خلال مواردها المحدودة. ومثل أي منظمة أو هيئة، هناك دائمًا بعض التكاليف التي لا يمكن تجنبها والتي يتعين عليهم إدارتها.

وغالبًا ما يسأل الناس عن تكاليف الموظفين ورواتب كبار ونفقات عامة، كما أن المؤسسات الخيرية تُمنح عقدًا لتشغيل الخدمات العامة وستضطر عادةً إلى التنافس مع المؤسسات الخيرية الأخرى ومع الشركات الخاصة، وغالبًا ما تكون شركات الاستعانة بمصادر خارجية كبيرة، للفوز بها.

خدمات

وتفعل المؤسسات الخيرية ذلك لأنها تعتقد أن بإمكانها تشغيل الخدمات بشكل جيد وتقديم خدمة عالية الجودة وأكثر رعاية من مقدمي الخدمات الآخرين، وهي طريقة مهمة لمساعدة الأشخاص الذين يحاولون خدمتهم.

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وغالبًا ما تغطي الرسوم التي تحصل عليها المؤسسات الخيرية لتشغيل هذه الخدمات فقط تكاليفها. وفي بعض الأحيان، يتعين على المؤسسات الخيرية حتى دعم الخدمة من أموالها الخاصة، لكنها تفعل ذلك إذا اعتقدت أنها مهمة للأشخاص الذين تدعمهم. إذا كانت المؤسسات الخيرية تحقق أي أموال إضافية من العقد، فإنها تعيد استثمارها في قضيتها.

ويأتي معظم دخل المؤسسات الخيرية من الحكومة من عقود تشغيل الخدمات، لكن بعض المؤسسات الخيرية تحصل على منح بدلاً من ذلك أو من العقود.

منح

وهذه المنح عبارة عن أموال تقدمها الحكومة أو المجلس لمؤسسة خيرية لدعم عملها لأنهم يعتقدون أنها مهمة.

وعادةً ما تهدف المنح إلى دعم جزء معين من عمل المؤسسة الخيرية، مثل مشاريع وصناديق الصحة العامة.

وحيث المؤسسات الخيرية قادرة على إحداث الفرق فقط بفضل جمع الأموال ودعم الجمهور، كما ان الناس في المملكة المتحدة كرماء للغاية في المسائل التطوعية، حيث يتبرعون بمليارات الجنيهات للجمعيات الخيرية كل عام.

وقد ساعد ذلك على إنشاء ما هو بالتأكيد القطاع الخيري الأقوى والأكثر فاعلية في أي بلد في العالم.

ومعظم الناس يتبرعون لمؤسسة خيرية عندما يُطلب منهم بطريقة ما - سواء كان ذلك من خلال الاتصال المباشر مع مؤسسة خيرية، أو من خلال الأصدقاء أو العائلة الذين يجمعون الأموال نيابة عنها. وتحتاج المؤسسات الخيرية إلى استثمار بعض أموالها في جمع التبرعات لدعم ذلك، لكنها تعود عليها بأكثر مما تستثمر.

التبرعات

وهناك عدد من الطرق التي تجمع فيها الجمعيات الخيرية الأموال من الجمهور، وغالبًا ما تحاول المؤسسات الخيرية جمع الأموال من مصادر متنوعة، لذا فهي محمية من انخفاض الدخل من أي مصدر واحد. وتقع معظم عمليات جمع التبرعات في إحدى فئتين رئيسيتين: التبرعات أو التجارة.

وبالنسبة للتبرعات، فإنها تشمل تلك التي يقدمها الأشخاص لمرة واحدة للجمعيات الخيرية، والخصومات المباشرة المنتظمة، ورعاية أحداث رياضة مثل الماراثون وغيره، والتركات وهي الأموال التي يتركها الناس للجمعيات الخيرية في وصاياهم.

تجارة

أما بالنسبة للنشاط التجاري، فإن بعض المؤسسات الخيرية تبيع السلع أو الخدمات لجمع الأموال. وقد يكون هذا من خلال القيام بأشياء تشكل جزءًا من مهمتها، مثل بيع أموال للمسرح الخيري، أو عند شراء عضوية National Trust.

وعلى نحو متزايد، تدير العديد من المؤسسات الخيرية شركاتها الخاصة التي تتبرع بجميع أرباحها للجمعيات الخيرية. وعلى سبيل المثال، تدير الجمعية الملكية التي تعني بالطبيعة (RSPB) نشاطًا تجاريًا لبيع أغذية الطيور وصناديق الطيور ومناظيرها، وهذه طريقة لضمان حصولهم على مصدر دخل مستدام على المدى الطويل.

وفي الأخير، فإن دخل الجمهور للجمعيات الخيرية من التبرعات بلغ حوالي 22.3 مليار جنيه استرليني في 2015/2016، منها 10.9 مليار جنيه استرليني من جمع التبرعات العامة و11.4 مليار جنيه استرليني من التداول مع الجمهور.

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