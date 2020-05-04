شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوأ لم يأت بعد.. قطر عاجزة عن دفع رواتب الموظفين فى أغنى شركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمات عديدة تشهدها إمارة تميم بن حمد ، والتي على رأسها الأزمات الاقتصادية في كل مكان، بسبب فشلهم في إدارة أزمة كورونا، والتي أدت إلى نزيف اقتصادى كبير في الدوحة .

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، أن قطر تحاول إنكار الأزمات القطرية، فيها، وذلك بعد تراجع أسعار النفط، إضافة إلى التراجع الحاد في الاقتصاد القطري، الذى أدى إلى تسريح العمالة في قطر، وعلى رأسها تسريح الخطوط القطرية 40 % من موظفي مطار حمد الدولى، واستغنت أكثر 200 موظف فيها.

وأضاف التقرير أن الأزمة في قطر طالت أيضا شركات كبرى ، وأدت إلى تسريح العمالة في الدوحة، حيث تم إنهاء خدمات المئات من العاملين في الشركات، ويرى مراقبون أن الأسوأ لم يأتي بعد في الدوحة.

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