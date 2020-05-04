بيان الطوارئ ومشادات مع وزير المالية.. ننشر أبرز ما حدث بالبرلمان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد البرلمان اليوم الأحد، جلسة عاملة حضرها رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمناقشة عدد من الأمور المهمة.

وشهدت الجلسة مطالبة الحكومة بالموافقة على إعلان حالة الطواريء، على أن يتم التصويت عليها غدًا، فيما شهدت لجنة الخطة والموازنة مشادات بين النواب ووزير المالية أثناء مناقشة قانون الحكومة لزيادة رسوم تنمية الدولة، والذي أقر بنهاية الاجتماع جميع الزيادات فيما عدا زيادة البنزين والسولار، وشهدت الجلسة العامة مطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل رئيس الجلسة الدكتور علي عبدالعال.

البرلمان يقر تعديلات جديدة بقانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

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وزير المالية لرئيس النواب: أبدينا حُسن نية في التصالح مع متعثري الضرائب.. ومستعدون للتقسيط

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب على الحكومة أن تعمل على إنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها دينًا معدومًا يستمر التنازع فيه لسنوات وسنوات، والتركيز على دعم الصناعة والزراعة.

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رئيس البرلمان يدعو اللجنة العامة لدراسة بيان رئيس الوزراء عن حالة الطوارئ اليوم

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور، الى اللجنة العامة للمجلس، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

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التطبيق في أضيق الحدود.. رئيس الوزراء يلقي بيان إعلان "الطوارئ" أمام البرلمان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان لإلقاء بيان الحكومة بخصوص فرض حالة الطوارئ: "تدركون حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وأن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء، وتم وضع الخطط الوقائية"، مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدها بعض الدول.

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وزير المالية عن أزمة كورونا: "الوضع لا نعرف مداه والإيرادات تتأثر.. وندير الأزمة بهدوء"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تنحاز للمواطن أولًا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي.

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الحكومة لديها حس سياسي وقراراتها مدروسة.. وزير المالية مطالبًا بشطب اتهام برلماني

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد: "إن الحكومة تتخذ قرارات مدروسة.

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نواب وبرلمانيون يطالبون الحكومة بخطة تقشف لمواجهة كورونا

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا. وشدد النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.

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عبدالعال يتنقد عدم التزام أعضاء البرلمان بالمسافات الآمنة خلال الجلسة

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدم التزام بعض الأعضاء بالمسافات الآمنة المقررة خلال الجلسة العامة في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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عبدالعال يداعب النواب: الإفطار بـ"بونات" على حساب وزير المالية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة النعقدة ليتمكنوا من اللحاق بالإفطار في منازلهم. وعقب رئيس البرلمان على مطالب النواب قائلًا: "ممكن نصلي برة، والفطار يكون على حساب وزير المالية" وتابع: "وزير المالية ممكن يعطينا بونات، بس ممكن تكون غير قابلة للصرف".

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وزير المالية: الصناديق الخاصة لها دور مهم ويجب أن تستمر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحسابات والصناديق الخاصة تُنفق على مشروعات وخدمات وتسدد رواتب العاملين عليها ويجب أن تستمر، لافتًا إلى أنها تحصل على دعم من الدولة، مضيفًا: "الباب الثاني من الموازنة سيزيد، هناك تشابك وهو أن بعض الجهات عليها ديون للكهرباء ومياه، وقررنا سداد تلك المستحقات للقضاء على التشابكات المالية".

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وزير المالية مش ساحر.. معيط: الدولة تتخذ إجراءات لتخفيف أزمة كورونا الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة لأزمة فيروس كورونا. جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في حضور معيط ود.هالة السعيد وزير التخطيط.

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باستثناء البنزين والسولار.. "خطة النواب" توافق على رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة؛ مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

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تصل لـ7.5% سنويًا.. الحكومة تقدم مشروع قانون بفرض رسوم على عقود اللاعبين الرياضيين

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 نصها الآتي:

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قانون حكومي جديد.. تحصيل 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور لتنمية موارد الدولة

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النوابونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

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البرلمان يحذف فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين والسولار من القانون الجديد

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، حذف البند رقم 24 من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة 30 قرشًا على كل لتر بنزين وسولار، وذلك بعدما شهد جدلًا واسعًا خلال مناقشته في حضور وزير المالية.

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مشروع قانون حكومي جديد.. تحصيل 2.5% من فاتورة الإنترنت للشركات لتنمية موارد الدولة

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

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مشروع قانون حكومي جديد.. رسوم 5% على الموبايلات وإكسسواراتها لتنمية موارد الدولة

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

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بحد أدنى دولار.. تحصيل 1% رسوم لصالح الدولة على شراع السلع من الأسواق الحرة

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية:

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2% رسوما جديدة على حفلات الفنادق والمحلات السياحية- مشروع قانون

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5 جنيهات على محررات الشهر العقاري.. البرلمان يناقش قانون حكومي جديد

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مشروع قانون حكومي جديد.. تحصيل 3 جنيهات عن كل كجم تبغ لتنمية موارد الدولة

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28

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باسثناء السكة الحديد.. فرض 5 جنيهات على ضريبة الدمغة النوعية (قانون حكومي جديد)

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب.

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