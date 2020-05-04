مقتل 46 سجينا وإصابة 50 آخرين في أعمال شغب داخل سجن في فنزويلا

قالت منظمة حقوقية إن أعمال شغب في سجن بولاية بورتوجيسا غربي فنزويلا، أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مدير المرصد الفنزويلي للسجون بياتريس جيرون الذي يدافع عن حقوق السجناء، قال إنه تم التعرف على 46 جثة بعد الحادث الذي وقع في إصلاحية لوس يانوس.

من جانبها، قالت النائبة المعارضة ماريا بياتريس مارتينيز إن العنف وقع عقب منع دخول وجبات الطعام، التي يأتي بها أقارب النزلاء عادة في الزيارات.

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وفرضت السلطات قيودا على الزيارات كجزء من جهود لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون المكتظة داخل البلاد.

يذكر أن السجون في فنزويلا بارتفاع مستويات العنف وسوء أحوالها.