ماهو عقار "ريمديسيفير" العلاج الجديد لكورونا ؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقة طارئة على إستخدام عقار "ريمديسيفير"، في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

و"ريمديسيفير" هو أول عقار يظهر نتائج إيجابية من شأنها مساعدة المرضى بكوفيد-19، وفقا لما ذكرته "FDA".

وقال ترامب إن الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة له "غيلياد ساينسز" وصف القرار بأنه "خطوة هامة" وتعهد بالتبرع بنحو مليون جرعة.

وكانت الشركة قد أعلنت الأربعاء الماضي أن عقارها أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالمشاركة مع معاهد صحة أمريكية.

وأوضحت أن العقار يستخدم في الحالات المتقدمة عندما يصل المريض لمرحلة الالتهاب الرئوي الحاد وإنخفاض مستويات الأوكسجين التي تتطلب تدخلا طبيا، ووضع مقياس من سبع نقاط يظهر ما إذا كان هناك تحسنا أم لا. والتجارب التي أجريت حتى الآن أظهرت أن المرضى تعافوا من الالتهاب الرئوي ولم يعودوا بحاجة إلى دعم الأوكسجين، وخرج بعضهم من المستشفى في غضون اليوم الرابع عشر.

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أما الآثار الجانبية لرمديسيفير، فتشمل الإسهال والطفح الجلدي وإختلالا في وظائف الكلى وإنخفاض ضغط الدم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دانيال أوداي إنها ستعمل على ضمان أن يكون متاحا حول العالم، مشيرا إلى أنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاجه.

وكان خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي الذي يترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قد أعرب عن تفاؤله من أن العقار قد يحدث فرقا في تسريع شفاء بعض المرضى. وقال إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وإيجابيا في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هذا الأمر يثبت "أن دواء يمكن أن يتصدى للفيروس".

وأجريت دراسة سريرية على هذا العقار بالتعاون بين معاهد الصحة الاميركية ومختبر غيلياد الأميركي، فيما قالت دراسة أجريت في الصين أن العقار لم يعط فوائد مهمة في علاج مرضى كوفيد-19

المصدر: الحرة