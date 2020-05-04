أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم، تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن عدد المصابين بكورونا المستجد بلغ 563 مصابا منذ أول ظهر للوباء في البلاد في نهاية شهر مارس الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 213 حالة، فيما تم تسجيل 27 وفاة جراء الإصابة بالوباء.

وكانت مالي، سجلت أمس السبت، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي، إلى 526 إصابة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء

وأوضحت وزارة الصحة المالية، في بيان، أن الإصابات الجديدة توزعت بين حالة واحدة في إقليم كاي، وأربع حالات في إقليم كوليكورو، و31 حالة في العاصمة باماكو، دون الإعلان عن وفيات جديدة.

563 مصابا منذ أول ظهر للوباء في البلاد في نهاية شهر مارس الماضي.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 213 حالة، فيما تم تسجيل 27 وفاة جراء الإصابة بالوباء.وكانت مالي، سجلت أمس السبت، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي، إلى 526 إصابة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت وزارة الصحة المالية، في بيان، أن الإصابات الجديدة توزعت بين حالة واحدة في إقليم كاي، وأربع حالات في إقليم كوليكورو، و31 حالة في العاصمة باماكو، دون الإعلان عن وفيات جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مالي تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.