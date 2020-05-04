وزير الداخلية الفرنسي: لن نعيد فتح دور العبادة هذا الشهر



نفى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اعتزام الحكومة إعادة فتح دور العبادة قبل يونيو المقبل، رغم تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في محاولة للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد

(كوفيد 19).وردا على سؤال حول ما إذا كانت دور العبادة لمختلف الأديان ستُفتح قبل يونيو المقبل، قال كاستانير، اليوم الأحد، إن "إعادة فتح جميع أماكن العبادة ليس الفكرة الأفضل"، مشددا على الحاجة للحفاز على جهود كبح انتشار الفيروس، حسب ما نقلت عنه النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".وتابع الوزير الفرنسي أنه لا يعتقد أن "الصلاة تحتاج بالضرورة إلى مكان تجمع"، محذّرا من أن ذلك من شأنه أن يعرض مجتمعات دينية كاملة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي.