العراق.. سقوط 5 بين قتيل وجريح في صفوف الحشد العشائري

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط خمسة عناصر من الحشد العشائري بين قتيل وجريح جراء اشتباكات مع مسلحي "داعش" في محافظة ديالى وفقا لموقع روسيا اليوم. محافظة ديالى وفقا لموقع روسيا اليوم. وقال المصدر لـ قناة روسيا اليوم إن "اشتباكات جرت مساء اليوم بين الحشد العشائري وعناصر من تنظيم داعش في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى". اليوم بين الحشد العشائري وعناصر من تنظيم داعش في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى". وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح خمسة عناصر من الحشد العشائري بينهم قيادي في الحشد".

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