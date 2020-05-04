وفاة 35 مصابا بفيروس كورونا في موسكو خلال يوم

أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 35 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي

الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 764 شخصا، بعد أن كانت 729 في الإحصائية السابقة.

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ويعتبرمعدل اليوم ارتفاعا طفيفا لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، إلا أن

هذا العدد يشهد استقرارا بشكل عام دون تسجيل قفزات خلال الأيام الـ3 الأخيرة، حيث سجلت في 28 أبريل 67 حالة، وفي 29 أبريل 65، وفي 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 68606 حالة إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 134687 حالة، بينها 1280 وفاة و16639 شفاء.