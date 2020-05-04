إصابة مندوب إيران لدى أوبك بنزيف في المخ

أفادت طهران بأن المندوب الإيراني لدى منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك"، حسين قاسم بور أردبيلي، دخل في حالة غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأن أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة وهو يرقد حاليًا في حالة غيبوبة إثر "نزيف حاد في المخ".

ويعتبر أردبيلي من الشخصيات المحورية في قطاع النفط الإيراني وسبق أن تولى منصبي نائب وزير الخارجية ونائب وزير النفط في الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي أوائل التسعينيات شغل أردبيلي منصب السفير الإيراني لدى اليابان بالتزامن مع عمله كمندوب لبلاده لدى "أوبك".