أفادت طهران بأن المندوب الإيراني لدى منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك"، حسين قاسم بور أردبيلي، دخل في حالة غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأن أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة وهو يرقد حاليًا في حالة غيبوبة إثر "نزيف حاد في المخ".
ويعتبر أردبيلي من الشخصيات المحورية في قطاع النفط الإيراني وسبق أن تولى منصبي نائب وزير الخارجية ونائب وزير النفط في الثمانينيات من القرن الماضي.
وفي أوائل التسعينيات شغل أردبيلي منصب السفير الإيراني لدى اليابان بالتزامن مع عمله كمندوب لبلاده لدى "أوبك".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مندوب إيران لدى أوبك بنزيف في المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.