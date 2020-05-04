10 ملايين ريال لتوفير المستلزمات الطبية للشعب الفلسطيني

ووقع محاضر تسليم شحنة المساعدات، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمان، السفير نايف السديري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني الوزير رمزي خوري مدير الصندوق القومي الفلسطيني، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري.
وتبلغ قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل المركز من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية، بهدف تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا.
وتأتي المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.
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