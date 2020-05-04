توقيف سودانيين تسللوا لإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس اعتقال قواته ليل السبت الأحد خمسة أشخاص حاولوا التسلل إلى أراضيه عبر الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن المعتقلين الخمسة سودانيون، وأنهم «عادوا إلى لبنان على يد القوات العسكرية». وبحسب المتحدثة، فإنّ الفرضية السائدة بأن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون البحث عن عمل في إسرائيل، فيما أعلن من جهته، الجيش اللبناني توقيف إحدى دورياته التابعة لمديرية المخابرات خمسة أشخاص من التابعية السودانية في خراج بلدة عيتا الشعب لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



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