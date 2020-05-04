مخلوف يتهم أجهزة الأمن السورية

اتهم رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف أمس، الأجهزة الأمنية باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها، بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.

ومخلوف ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأمريكية السوداء منذ عام 2008. ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة «سيرياتل» التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سورية.