كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. الرئاسة تكشف عن المستثنين من "الحجر الصحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن عدم فرض حجر على جميع الأشخاص القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة، "مهما كانت جنسيتهم".

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد قال يوم أمس السبت، إن تدابير الحجر التي تضمنها مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية، ستطبق على "الأشخاص الوافدين إلى التراب الوطني أو أحد أقاليم ما وراء البحر"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الرئاسة الفرنسية: أن "بالنسبة للحالات الأخرى، على غرار الفرنسيين أو الأوروبيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة، فستحدد وزارة الخارجية الإجراءات التي تخصهم "في الأيام المقبلة".

وقررت الحكومة الفرنسية، يوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين؛ ليصبح موعد إنتهائها يوم 24 يوليو القادم، موضحة قليلا الإطار المتوقع لرفع الحجر اعتبارا من 11 مايو، خصوصا فيما يتعلق بمتابعة المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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