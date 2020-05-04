لهذا السبب.. الرئيس التنزاني يرفض أجهزة "فحص مرض كورونا"

أعلن الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، مساء الأحد، أنه رفض استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في بلاده، عقب أن أظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات أُخذت من عنزة ومن ثمار البابايا.

هذا وواجهت الحكومة التنزانية انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.

وقال "ماجوفولي" في إحدى المناسبات: إن "أجهزة الاختبار لكشف مرض فيروس كورنا، مستوردة من الخارج"، مضيفاً: أنه "أمر قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص؛ حيث أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين".

وقُدمت العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر، وفي مفاجأة غير متوقعة جاءت نتيجة عينتي البابايا والعنزة إيجابية، وقال الرئيس هذا يعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.

وسجلت تنزانيا حتى الأحد 480 حالة إصابة و17 حالة وفاة بمرض "كوفيد - 19"، لكن دار السلام، على عكس معظم الدول الأفريقية، لا تقدم أرقاما يومية عن الفيروس وتعود أحدث إفادة بعدد الحالات إلى الأربعاء الماضي.

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