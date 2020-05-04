كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. الرئيس التنزاني يرفض أجهزة "فحص مرض كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، مساء الأحد، أنه رفض استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في بلاده، عقب أن أظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات أُخذت من عنزة ومن ثمار البابايا.
هذا وواجهت الحكومة التنزانية انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.
وقال "ماجوفولي" في إحدى المناسبات: إن "أجهزة الاختبار لكشف مرض فيروس كورنا، مستوردة من الخارج"، مضيفاً: أنه "أمر قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص؛ حيث أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين".
وقُدمت العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر، وفي مفاجأة غير متوقعة جاءت نتيجة عينتي البابايا والعنزة إيجابية، وقال الرئيس هذا يعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.
وسجلت تنزانيا حتى الأحد 480 حالة إصابة و17 حالة وفاة بمرض "كوفيد - 19"، لكن دار السلام، على عكس معظم الدول الأفريقية، لا تقدم أرقاما يومية عن الفيروس وتعود أحدث إفادة بعدد الحالات إلى الأربعاء الماضي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,559 مليون إصابة، بينهم أكثر من 248 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,150 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.