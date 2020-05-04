كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الناعم".. كيف تحول إلى سفير أهل دمشق الرمضاني حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدثتنا عنه الجدات في سوريا، وكانت الأمهات سباقة في تقديمه على مائدة رمضان، أنه "الناعم" إحدى الأكلات التراثية لدى السوريين، والذي يعود عمره إلى مائة عام أو يزيد، فهي وجبة شديدة الخصوصية والإرتباط بالشهير الفضيل وبالتراث السوري ولذلك تسمى بـ"خبز رمضان"، الذي يقتصر تحضيره علي ذلك الشهر.

لم يعد الناعم مجرد حلوى سورية مختصة بالسوريين في رمضان، بل أصبحت بعد الأزمة السورية التي إندلعت في 2011 سفيرًا وممثلًا عن الشتات السوري فأينما تجمع السوريين في بقعة ما في العالم تجد "الناعم" يباع ويشترى، سواء اكان هذا التجمع في مخيمات كلبنان وتركيا أو على هيئة تجمعات بشرية إستقرت كمصر والسودان، أو للمنقولين فيما خلف البحار في أوروبا والولايات المتحدة، فأينما تشتم رائحته في العالم تعلم إنك إقتربت من تجمع للسوريين.

تفاجئ وأنت تمر في شوارع مدينة 6 أكتوبر المصرية بقدر كبير يغلي بداخله الزيت وقف عليه شباب سوريين يقومون بقلي نوع من العجين وبعد فترة بدا أنه وجبة الناعم، في مشهد أعاد للأذهان ما تقوم به الجدات والأمهات داخل بيوتهن في رمضان؛ حيث كان الشباب يعملون بجد، فمنهم من يقلب العجين في الزيت وأخر يجهزه للتقديم للزبائن، ويصطف حولهم العديد من طالبين تلك الوجبة اللذيذه من المصريين.



"عجينة مسكرة" بتلك الكلمات وصف على السوري، ذلك الشاب السوري صاحب الـ29 عام من مدينة دمشق، وجبة الناعم التي يقوم بتجهيزها في شوارع القاهرة، مبينًا أنها مكونة من عجين بسيط يقلى في الزيت.

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ويستكمل الشاب السوري الطريقة، بأن العجين يترك في المقلاة ليجف دون تحمير ويقلب على وجهيه، ثم ثم يوضع في صحن لمدة ساعات تحت أشعة الشمس ليحدث ما يسميه السوريون عملية "التنشيته" أولا لعدة ايام. ووصف على لـ"الخليج 365" خطوات إعداد الناعم، وسط أصوات الزيت المغلي الذي تذوب فيه تلك الحلوى الرائعة، حيث يبدأ تجهيز "الناعم"بإحضار الماء والطحين ويمزجا سويًا بشكل جيد عبر خلاط كهربائي، ثم توضع في مقلاة تدهن بالزيت النباتي، ثم تسكب كمية من المزيج على شكل دوائر، ثم يمد العجين فيه ليغطي المقلاة.ويستكمل الشاب السوري الطريقة، بأن العجين يترك في المقلاة ليجف دون تحمير ويقلب على وجهيه، ثم ثم يوضع في صحن لمدة ساعات تحت أشعة الشمس ليحدث ما يسميه السوريون عملية "التنشيته" أولا لعدة ايام. تأتي مهمة علي التي أحضر من أجلها مقلاته أمام زبائنه، حيث يقوم بإحضار قطع الناعم وقليها في الزيت أمام المارة في الطريق، وبعد إتمام المهمة يوضع على كل واحدة قدر من العسل الأسود، ليقوم المشتري بتجربوة مذاقه الجيد والمميز الذي لا يمكن لمن ذاقه أن ينساه، بحسب على.

وبين الشاب السوري، أن الناعم مشهور في بلاده خاصة في الشام أي دمشق وضواحيها، وعندما جربه المصريين أقبلوا عليه، وهم في البداية إستغربوها لأنها شيئ جديد ولكن عندما عرفوها أحبوها وحرصوا على شرائها، مبينًا أنه لم يعد المرتادين عليه من السوريين الذين تدفهم الغربة إلى كل ما هو سوري خاصة "الناعم""، بل أصبح له زبائنه المصريين المداومين على الشراء منه طيلة الشهر الفضيل.



يستمر عمل علي ورفاقه إلى قبيل موعد الإفطار بوقت يسير، وطيلة هذا الوقت تجد الإزدحام حول مكان تواجدهم، حيث يستخدم عصاتان خشبيتان في تقليب الناعم داخل الزيت، ثم يتركه على شبكة زرقاء بوجهه الأحمر ليقوم بالتخلص من الزيوت الذائدة، لتدخل مرحلة التغليف في أكياس وإرساله للزبائن، والذين منهم من يشتريه بكميات ضخمة تتعدى الـ5-6 كجم.



ووجه الشاب السوري صانع "الناعم" رسالة إلى المصريين والشعب المصري، بأنهم أخوته واحبائه، وبيشكره على الضيافة التي استضافوها للسوريين في بلدهم، غهم عاملوهم معاملة الإخوة.

