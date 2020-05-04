غدا الاثنين.. استمرار ارتفاع درجة الحرارة مع شركي في أغلب مدن المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لغد الاثنين، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة، مع هبوب شركي محلي فوق السهول الداخلية والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي، مع انخفاض في درجات الحرارة شمال غرب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مع تكون كتل من الضباب المحلي على السواحل، فيما سيبقى الطقس عموما مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة أرجاء البلاد.

إلى جانب ذلك ستهب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وستهب من الشمال بالأقاليم الجنوبية وبشمال البلاد، وستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و16 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بالريف والواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بسهول تادلة والرحمانة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 23 و28 درجة بالسواحل، وما بين 28 و34 درجة بالأطلس، والواجهة المتوسطية، وبالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 34 و40 درجة بتادلة وتانسيفت وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.