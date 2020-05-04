مسلسل ياقوت يتفوق على “سوحليفة”.. والمشاهد المغربي وفي لنشرة أخبار الأولى

استطاع مسلسل “ياقوت وعنبر”، الذي انطلق بثه بداية شهر رمضان الحالي، كسب قاعدة جماهيرية كبيرة، مكنته من تصدر قائمة برامج القناة الأولى في رمضان، عكس المتوقع والمؤشرات التي كانت تصب لصالح سلسلة “سوحليفة” .

واستطاع مسلسل ياقوت وعنبر، حسب آخر نشرة لمؤسسة “ماروك متري”، التربع على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في الفترة الممتدة الممتدة من 1 إلى 4 رمضان، بنسبة 6.5 مليون في حين أن السوحليفة في المركز الثاني ب5. 5 مليون مشاهد.

وتبقى القناة الأولى مصدرا مهما للأخبار لدى المشاهد المغربي، حيث تصدرت نشرة الأخبار بالعربية تصنيف البرامج الإخبارية، وحضيت بمتابعة أزيد من 5 ملايين مشاهد، تليها حالة الطقس على نفس القناة ب 3.7 مليون مشاهد.

ورغم تفوق القناة الثانية على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص نسب المشاهدة على التلفاز، إلا أن الأولى تجد متابعة مهمة على يوتوب وتدخل برامجها منذ بداية رمضان قائمة “الطوندونس”.