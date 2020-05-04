حاكم ولاية نيويورك: كورونا وصلنا من أوروبا وليس من الصين

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل انخفاض جديد في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية مع رصد 280 حالة وفاة جديدة، وقال إن الوباء وصل إليها من أوروبا وليس من الصين.

وقال كوومو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 280 حالة ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 19 ألف و189 حالة وفاة.

ويمثل هذا الرقم تراجعا جديدا لمعدل الوفيات بالوباء في نيويورك على أساس يومي، حيث بلغ يوم 29 أبريل 330 حالة، وفي 30 أبريل 306، وفي 1 ماي 289، وفي 2 ماي 299.

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وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة الوافدة على المستشفيات، وكذا إجمالي المصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة.

وتجاوز مجموع الإصابات ب(كوفيد-19 ) المسجلة بولاية نيويورك، أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، 321 ألف حالة.

وفي سياق متصل، قال كوومو على أن الوباء وصل إلى ولايته من أوروبا وليس من الصين، مبرزا أن الولايات المتحدة استقبلت في فبراير الماضي ما مجموعه 7ر1 مليون شخصا قدموا من الدول الأوروبية.