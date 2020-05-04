“فرانس فوتبول” تختار هدف زياش من أفضل أهداف تاريخ عصبة أبطال اوروبا منذ 20 عام – فيديو

اختارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية هدف نجم الأسود ونادي أجاكس الهولندي، حكيم زياش بمرمى نادي تشيلسي، ضمن أفضل أهداف عصبة أبطال أوروبا، في الفترة الممتدة من 1992 إلى 2020.

وصنفت المجلة الفرنسية هدف زياش في شباك نادي تشيلسي خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات لعصبة أبطال أوروبا في المركز 12 من بين أفضل 50 هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلال28 سنة.