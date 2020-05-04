اختارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية هدف نجم الأسود ونادي أجاكس الهولندي، حكيم زياش بمرمى نادي تشيلسي، ضمن أفضل أهداف عصبة أبطال أوروبا، في الفترة الممتدة من 1992 إلى 2020.
وصنفت المجلة الفرنسية هدف زياش في شباك نادي تشيلسي خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات لعصبة أبطال أوروبا في المركز 12 من بين أفضل 50 هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلال28 سنة.
وكانت المباراة بين الفريقين الهولندي والإنجليزي قد انتهت بالتعادل 4-4، حيث كان زياش هو من افتتح حصة التسجيل بهدفه الرائع عن طريق تسديدة جميلة وقوية.
هذا وسينتقل رسميا الدولي المغربي حكيم زياش بعد أن وقع لنادى تشيلسى الإنجليزى للانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد مقابل 40 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر “فرانس فوتبول” تختار هدف زياش من أفضل أهداف تاريخ عصبة أبطال اوروبا منذ 20 عام – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.