مايا دياب تفضح برنامج رامز جلال: “مفبرك..وكل الضيوف على علم بذلك”

أكدت الفنانة اللبنانية “مايا دياب” أخيرا، أن برنامج رامز جلال الذي يعرض في رمضان منذ 10 سنوات، هو برنامج مفبرك، بدليل أنها تلقت دعوة للمشاركة فيه هذه السنة، وتم إخبارها مسبقا أنها ستشارك بمقلب.

وخرجت مايا دياب عن صمتها في لقاء مع الإعلامي الكويتي “علي نجم”، في برنامج “ساعة وحدة”، ليلة الجمعة السبت، موضحة أنها كانت ستشارك في برنامج رامز جلال هذه السنة، إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها كانت على علم مسبقا بأنها ستشارك في برنامج مقالب رامز جلال، والشيء الوحيد الذي لم تعلمه هو طبيعة المقلب، مشددة أن جميع المشاهير يعلمون أنهم ذاهبون للمشاركة في برنامج مقالب.

وأصرت مايا دياب أن جميع ضيوف رامز على علم بالمقلب، وإلا لكان القضاء الفيصل بينهم، وسيربحون جراء هذه الخطوة أموالا كثيرة، حسب قولها.