أكدت الفنانة اللبنانية “مايا دياب” أخيرا، أن برنامج رامز جلال الذي يعرض في رمضان منذ 10 سنوات، هو برنامج مفبرك، بدليل أنها تلقت دعوة للمشاركة فيه هذه السنة، وتم إخبارها مسبقا أنها ستشارك بمقلب.
وخرجت مايا دياب عن صمتها في لقاء مع الإعلامي الكويتي “علي نجم”، في برنامج “ساعة وحدة”، ليلة الجمعة السبت، موضحة أنها كانت ستشارك في برنامج رامز جلال هذه السنة، إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك.
وأكدت الفنانة اللبنانية أنها كانت على علم مسبقا بأنها ستشارك في برنامج مقالب رامز جلال، والشيء الوحيد الذي لم تعلمه هو طبيعة المقلب، مشددة أن جميع المشاهير يعلمون أنهم ذاهبون للمشاركة في برنامج مقالب.
وأصرت مايا دياب أن جميع ضيوف رامز على علم بالمقلب، وإلا لكان القضاء الفيصل بينهم، وسيربحون جراء هذه الخطوة أموالا كثيرة، حسب قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تفضح برنامج رامز جلال: “مفبرك..وكل الضيوف على علم بذلك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.