شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التدفق للحدائق.. حاكم نيويورك يحذر من «ارتياح زائف» والان نبدء بالتفاصيل

حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو سكان الولاية، أمس الأحد، من الشعور بالرضا بشأن تراجع مخاطر الإصابة بمرض كوفيد19-، إذ ترتفع درجات الحرارة، وينحسر المرض بشكل كبير.

وقال، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج، إن "حدسي يقول إن الطقس سيصبح دافئا، والمواطنون يريدون أن ينتهي ذلك.. ويرون الأرقام تتراجع. يمكنهم الشعور بارتياح زائف".

وسجلت الولاية، وهي بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، 280 حالة وفاة جديدة أمس الأحد، وبانخفاض طفيف مقابل 299 حالة تم تسجيلها السبت.

وتظل حصيلة الوفيات ثابتة بشكل نسبي عند أدنى مستوياتها لنحو شهر، بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع بلغ 799 حالة في يوم واحد في منتصف أبريل.

وجاءت تصريحات كومو بعد أن تدفق سكان نيويورك إلى الحدائق والشواطئ في يوم ربيعي دافئ.