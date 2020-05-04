شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التدفق للحدائق.. حاكم نيويورك يحذر من «ارتياح زائف» والان نبدء بالتفاصيل
وقال، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج، إن "حدسي يقول إن الطقس سيصبح دافئا، والمواطنون يريدون أن ينتهي ذلك.. ويرون الأرقام تتراجع. يمكنهم الشعور بارتياح زائف".
وسجلت الولاية، وهي بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، 280 حالة وفاة جديدة أمس الأحد، وبانخفاض طفيف مقابل 299 حالة تم تسجيلها السبت.
وتظل حصيلة الوفيات ثابتة بشكل نسبي عند أدنى مستوياتها لنحو شهر، بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع بلغ 799 حالة في يوم واحد في منتصف أبريل.
وجاءت تصريحات كومو بعد أن تدفق سكان نيويورك إلى الحدائق والشواطئ في يوم ربيعي دافئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التدفق للحدائق.. حاكم نيويورك يحذر من «ارتياح زائف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.