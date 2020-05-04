شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنزانيا يرفض استخدام «فحص كورونا» لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل
رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي اليوم الأحد، استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد في بلاده قائلا إنها معيبة وأظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات أُخذت من عنزة ومن ثمار البابايا.
وأوضح الرئيس في إحدى المناسبات بمنطقة شاتو في شمال غرب تنزانيا أن أجهزة الاختبار لكشف مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، مستوردة من الخارج لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقال الرئيس إنه أمر قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص مضيفا أنهم أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين.
وقُدمت العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر.
وقال الرئيس التنزاني إن نتيجة عينتي البابايا والعنزة جاءت إيجابية لمرض كوفيد-19 مضيفا أنها تعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.
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