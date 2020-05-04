شكرا لقرائتكم خبر عن وفيّات «كورونا» في بريطانيا تسجل 28 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، ارتفاع عدد الوَفَيَات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 28446 شخصًا بعد تسجيل 315 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت وزارة الصحة البريطانية أنها أحصت 4339 إصابة جديدة بالعدوى، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 186599 حالة.

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