شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 3 ملايين و537 ألفا و85 حالة حتى مساء اليوم الأحد، حسب البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
كما أسفر مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا عن 246 ألفا و37 حالة وفاة في العالم، وفقا للبيانات ذاتها.
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